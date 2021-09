Escola Estadual Dom Lúcio participa da Semana Nacional do Trânsito.

Em parceria com a Polícia Militar Rodoviária, foi realizada na Escola Estadual Dom Lúcio Antunes de Souza a Semana Nacional de Trânsito. Estiveram na Escola os Policiais Militares Rodoviários do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR, Subtenente Duarte e Cabo Cristiano, abordando o tema: “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”, chamando a atenção dos alunos sobre os perigos no trânsito, bem como os riscos à saúde deles. A ideia é que eles reflitam sobre a responsabilidade de tornar-se um trânsito mais seguro para todos.

A ação educativa tem como objetivo coibir as seguintes condutas nocivas à segurança viária: embriaguez na condução de veículos, por meio do etilômetro seletivo; excesso de velocidade, por intermédio de medidores de velocidade portáteis e fixos; ultrapassagens proibidas; uso do celular (smartphone) ao volante; não utilização do cinto de segurança e demais dispositivos de retenção; campanhas educativas voltadas a pedestres e ciclistas.

A Semana Nacional do Trânsito ocorre anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro. Nesse período, são realizadas ações em todo o País com o objetivo de conscientizar todos os envolvidos no dia a dia do trânsito, sejam eles motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas ou pedestres.

Seguindo também as recomendações contidas no Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS) e considerando que os acidentes no trânsito constituem uma das maiores causas de mortes no mundo, a realização da Semana Nacional de Trânsito visa preservar vidas, por meio de ações de conscientização voltadas para educação, engenharia e fiscalização de trânsito.

Tais ações devem contemplar a discussão questões relacionadas à infraestrutura viária brasileira, organização e alinhamento dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), mobilidade urbana, convivência pacífica entre pedestres, ciclistas, motociclistas, entre outros aspectos.