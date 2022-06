Escola do Meio Ambiente realiza premiação de projetos ambientais

Pelo 14º ano consecutivo, a Escola do Meio Ambiente (EMA), vinculada a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Unimed Botucatu, promoveu a entrega do Prêmio EMA de Educação Ambiental para o Ensino Infantil 2022.

Este ano, a Escola do Meio Ambiente também promoveu a 1ª edição do Prêmio Vozes de Autoria, direcionado a alunos do Ensino Fundamental II.

Realizado na Escola do Meio ambiente, o evento contou com a presença de representantes das escolas premiadas, da Coordenadora de Educação Infantil, Lilian Colpas, da diretora da Escola do Meio Ambiente, Eliana Gabriel, da Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Dona Pida Pardini, além de servidores da EMA e demais convidados.

Segundo Eliana Gabriel, o prêmio é o reconhecimento às práticas pedagógicas voltadas para a formação ecológica das crianças da Educação Infantil e, a partir deste ano, também para os alunos do Ensino Fundamental II.

“Os prêmios são vivências transdisciplinares da Escola do Meio Ambiente, ou seja, que vão além dos limites da EMA, chegando até a comunidade, por meio do brilhante trabalho realizado pelas demais escolas com o apoio da Secretaria Municipal de Educação. É a Educação ambiental abrangente e viva”, comentou a diretora.

As escolas selecionadas da Educação Infantil foram:

CEI José Luiz Amat

Projeto: “Vida de Formiga”

Etapa IA _Período: Integral/Manhã

Professora: Maria Rosângela Leonel de Campos

Projeto: “A lagarta que virou borboleta”

Etapa I A _Período: – Integral/Tarde

Professoras: Elisangela Petricone Varoli

Colaboradora: Professora Fabiana Temer

Projeto: “Vida de minhoca”

Etapa I B _Período: Integral/Tarde

Professora: Talita Gabriele Lucreste

Projeto: “Respeitar é preciso! Abelha”

Etapa 1 C _Período:- Integral/Manhã

Professora: Ivanilda F. Machado

Colaboradoras: Professora Fabiana Temer e Atendente Camile Franco

Diretora Katia Massagli Pinheiro Machado Omodei

Coordenadora Sueli Fonseca Costa Mello

CEI Itamarati

Projeto: “Joaninhas”

Etapa II A e B – período integral

Professora Andreia Araújo da Costa

Colaboradora: Atendente de creche Elisabete da Cruz

Projeto: “Abelha e sua importância para o equilíbrio dos ecossistemas”

Etapa I A – Período Integral e Etapa I B – Período Integral

Professora: Andressa Cristina Pereira de Oliveira

Colaboradora: Atendente Angélica da Silva Trindade

Diretor Dionesval Santos da Silva

Coordenadora Letícia Romeda

CEI Prof.ª Maria Aparecida Caricati Passarelo

Projeto: “Da Terra ao Ar, Vamos Explorar! Com a Dança do Mexe, Mexe ao Zum, Zum, Zum”.

Etapa I A/B-Período Integral

Professora Juliana Matos Bento

Colaboradora: Atendente de creche Ellen Cristina Lima de Jesus

Projeto: “Do rastejar ao bater das asas: Pequenas vidas, grandes trabalhos!”

Etapa II A/B-Período Integral

Professora Karina Pimentel Bartosek

Colaboradora: Atendente de creche Bruna Paula Teodoro dos Santos

Diretor Dionesval Santos da Silva

Coordenadora Joseli Aparecida Nogueira

CEI Prof.ª Mirva Curi – Instituto Anglicano de Educação

Projeto: “Abelha”

Etapa II A

Professora Participante: Jéssica de Campos

Projeto: “Bichinhos de Jardim: Minhocas”

Etapa I

Professora: Adriana Dos Santos Nunes Cabral De Almeida

Colaboradoras: Atendentes Ana Paula De Camargo e Fabiana Marques Dos Santos Devidé, professora Maria Nazareth Gonçalves

Diretora Edna Cristina Marcello Cardoso

Coordenadora Rebeca Mioni de Souza

EMEFEI Prof. Luiz Carlos Aranha Pacheco

Projeto: “Conhecendo as Minhocas”

Etapa II

Professora: Maria Inêz Serrão Fábio

Colaboradora: Monitora Ambiental Maria Julia Santa Rosa

Diretora Ana Teresa Rossi

Coordenadora Gilciane Bonilha Novo Alvarez

CEI Prof.ª Jurema Ramos Cordeiro

Projeto: “Da Minhoca à Abelha”

Maternal I

Professora: Aline Sambugaro Pizoni

Colaboradoras: Atendente Daniela Fernandes Tavares / Atendente Sílvia César Santos / Atendente Lilian Gisele Sarzi do Nascimento / Cuidadora Rosana Jacinta da Silva

Projeto: “A Abelha Não Faz Mal, Faz Mel”

Etapa II B – Manhã

Professora: Adriely Fernanda da Silva Costa

Projeto: “Bichinhos de Jardim”

Etapa II C e Maternal II

Professora Fabiana Cristina de Paula

Diretora Cláudia Regina Benicá Daré

Coordenadora Sandy Cristine Antunes Ferreira

CEI Sílvio de Souza – Associação Maranata

Projeto: “Descobrindo a Natureza na Primeira Infância”

Etapa I – Período Integral

Professora Paola Gomes Piastrelli

Projeto: “Pequenos Insetos e Animais de Jardim: Grandes Descobertas”

Etapa II – Período Integral

Professora Cláudia de Souza Bareiro

Diretora Marjory Colaço

Coordenadora Gisele Cordeiro

CEI Prof.ª Rita Maria Valença Luz Borgatto

Projeto: “Minhocando e Abelhando, por um Meio Ambiente Melhor”

Etapa I e II (turma multisseriada)

Professora: Alessandra Castro da Silva Reis

Colaboradora: Auxiliar de sala Giovana Ribeiro

Diretor Charles Duruoha

Coordenadora Elba Godoy

CEI Prof.ª Arlette Vilas Boas Armelin

Projeto: “Conhecendo Os Pequenos Habitantes da Escola”

Etapa II

Professora: Tatiane Moraes Oliveira Russo

Diretora Luciane Nicolosi Bravin

Coordenadora Viviane Laperuta De Paiva

CEI Claudeval Luciano da Silva

Projeto: “Bichinhos do Jardim”

Etapa II A

Professora Aillim Mara de S. Santos

Diretora Priscila Valentim

Coordenadora Rosa Aparecida de Jesus

Prêmio EMA Vozes de Autoria do Ensino Fundamental II 2022

EMEF Elda Moscogliato

Professora Rosane Godoy Campos Miranda

Alunos:

Kamily Fatima Vilardino Almeida – 6º ano A

Enzo Henrique Dias Faria – 6º ano A

Nicoly Emanuela Ricci Bueno – 6º ano B

Sara Maria Sauer – 6º ano C

Ana Laura Lopes dos Santos – 7º ano A

Compartilhe esta notícia