Escola do Meio Ambiente promove premiação de projetos ambientais da Educação Infantil

Pelo 11º ano consecutivo, a Escola do Meio Ambiente, EMA, em parceria com a Unimed Botucatu, promoveu a entrega do Prêmio EMA de Educação Ambiental para o Ensino Infantil 2019.

Realizado no auditório da Unimed, o evento contou com a presença da Secretária Adjunta da Educação, Cláudia Gabriel; do Supervisor Escolar, Wagner Codello; da Diretora da Escola do Meio Ambiente, Eliana Gabriel; da Assessora de Imprensa da Unimed, Solange Serafim; além de Técnicos da Educação, servidores da EMA e demais convidados.

O prêmio é o reconhecimento às práticas pedagógicas voltadas para a formação ecológica das crianças da Educação Infantil.

“Os projetos selecionadas foram os que priorizaram o brincar fora da sala de aula, despertando o amor das crianças pela natureza”, comentou Eliana Gabriel, Diretora da EMA.

Em 2019, a parceria com a Unimed Botucatu resultou na publicação dos trabalhos: As aventuras do Espantalho: O Segredo da Borboleta; Guia de Identificação de Campo: Aranhas; Guia de Plantio da Escola do Meio Ambiente: Mãos na Terra; e Caminhos do Ensino Infantil na Escola do Meio Ambiente, além do Jornal da EMA.

As publicações da Escola do Meio Ambiente (EMA), oriundas de pesquisas na área da escola estão disponíveis para consulta no link: https://issuu.com/emabtu .

As escolas selecionadas foram:

CEI “Maria de Lourdes Torres Sardenberg”

Coord. Pedagógica Fernanda Zagatti Picoloto Tardim

Diretora Lucilene Maria Eburneo Lourençon

Projeto “Será Que Vira Borboleta?”

Professoras:

Ecléia da Silva Ribeiro Carreira – Etapa I B

Lis Amanda Moraes Darroz – Etapa I C

Elisângela Petricone Varoli – Etapa II B

Simone Aparecida de C. P. Garcia – Etapa II C

CEI “Prof. João Queiroz Marques”

Coordenadora Pedagógica Ana Paula Zago

Diretora Gisele Adriana M. Evangelista

Cuidadora: Juliana Rocha

Intérprete: Aline Nascimento

Projeto “Borboletas”

Professora Antonia Guessada – Etapa I C

Projeto “Borboletando”

Professoras:

Josiane Fávaro Bravin – Etapa II A

Rosângela Aparecida Jurado – Etapa II B

Joelma Pinheiro – Etapa II C

CEI “Maria Aparecida Caricati Passarelo”

Instituto Anglicano de Botucatu

Coord. Pedagógica Lizandra Rhivia de C. Freire Ambrosio

Diretor Dionesval Santos da Silva

Agradecimentos: Profª. Maria Nazareth Gonçalves

Projeto “Crianças Ensinam o que Aprendem através do Teatro”

Professora Paloma Junqueira Gori – Etapa II

Projeto “Transformar e Evoluir”

Professora Maria Beatriz Soares da Rocha – Etapa I A e Etapa I B

CEI “Horeste Spadotto”

Coordenadora Pedagógica Tamara Mendes Marcusso

Diretora Maria Teixeira Nunes

Projeto “Água e Dengue”

Professora Ana Paula Godoy Forti – Etapa I C

Professora Edna Maria Fogueral – Etapa I A

Projeto “Escola e Meu Mundo Feliz”

Professora Maria Irani Catanho Lopes – Etapa II B

Professora Thanaide Hadassa N. Toniza – Etapa II A

CEI “Santo Calori”

Coordenadora Pedagógica Ivone Falossi

Diretora Nicilene Grizzo Martins

Projeto “Animais e Plantas ao Meu Redor”

Professora Lidiane Mara Cardia Simões – Etapa II B

CEI “Rita Maria Valença Luz Borgatto”

Diretor: Charles Duruoha

Projeto “Horta: Plantar é Preciso”

Professora e Coordenadora Pedagógica

Patricia Maria Alves Noronha