Escola de Tempo Integral no Jardim Monte Mor é inaugurada 

A Prefeitura de Botucatu inaugurou nesta sexta-feira, 07, a Escola de Tempo Integral do Jardim Monte Mor. Essa é a quinta unidade de tempo integral do Município e a terceira das oito em construção nos últimos três anos a ser inaugurada.

A Escola do Jardim Monte Mor está localizada na Rua Hermes Fonseca, 145, e tem ao todo 1.600 m², com dez salas de aula e com capacidade para atender 300 alunos.

“Nosso trabalho busca investir nos quatro cantos da Cidade, em especial na periferia, onde nosso povo mais precisa. Há muito tempo nossas crianças do Monte Mor precisavam de mais uma escola, e agora terão um equipamento de tempo integral, preparado para ajudá-los a se desenvolverem da melhor maneira, com saúde e aprendizado de qualidade”, afirma o Prefeito Mário Pardini, que participou da inauguração ao lado do Vice-prefeito, André Peres, do Secretário de Educação, Valdir Paixão, do presidente da Câmara, Ednei Lázaro Carreira, além dos vereadores Cula, Zé Fernandes, Sargento Laudo, Alessandra Lucchesi e Paulo Renato, Secretários Municipais, alunos e integrantes da comunidade do Jardim Monte Mor.

A parceria para construção é da Prefeitura com a ForCasa Incorporações Imobiliárias, empresa que tem apostado na Cidade com moradias dentro da Faixa 1,5 do Programa Minha Casa Minha Vida, da Caixa Econômica Federal. A ForCasa doou a mão de obra necessária para a construção.

Todas as escolas seguem o mesmo padrão de construção e mobiliário adequado para as crianças. As paredes possuem pintura lavável e as salas de aula são separadas por cores, de acordo com sua destinação. Durante todo o dia, os alunos terão aulas das disciplinas regulares da Base Nacional Comum Curricular, com experimentos que fundamentam as atividades das aulas, como robótica, empreendedorismo, pesquisas e abordagem em métodos científicos, colocando o aluno como protagonista do processo ensino-aprendizagem.

“Nossos servidores municipais estão bastante empenhados para que a missão de tocar esse projeto educacional seja realizada com sucesso. Que nossas crianças aproveitem e levem os aprendizados para um futuro de bem”, finaliza Valdir Paixão, Secretário Municipal de Educação.