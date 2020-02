Escola de Tempo Integral é inaugurada no Jardim Itamarati

A Prefeitura de Botucatu inaugurou nesta quarta-feira, 05, a Escola de Tempo Integral do Jardim Itamarati. A EMEFI Profª. Maria Jacomino Vendito será a terceira unidade de tempo integral do Município e a primeira das oito em construção nos últimos três anos a ser inaugurada.

A unidade possui ao todo 1.600 m², com dez salas de aula, que desde a última terça-feira, 04, já atendem 300 alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II.

“Inaugurar equipamentos tão importantes tem um significado muito grande. Construir oito escolas de tempo integral simultaneamente mostra que temos o maior projeto de construção de escolas da história de Botucatu e um dos maiores do País. O trabalho continua no sentido de tornar esses equipamentos fundamentais no crescimento e desenvolvimento de nossas crianças”, afirmou o Prefeito Mário Pardini, que participou da inauguração ao lado do Vice-prefeito André Peres, do Secretário de Educação Valdir Paixão, do presidente da Câmara Ednei Lázaro Carreira, além dos vereadores Cula, Zé Fernandes, Sargento Laudo, Alessandra Lucchesi e Paulo Renato, Secretários Municipais, alunos e integrantes da comunidade do Jardim Itamarati.

A escola foi viabilizada graças a um termo de compromisso e protocolo de intenções assinado entre a MRV Engenharia e a Prefeitura de Botucatu. A empreiteira doou a mão de obra e o material para a construção da escola, em contrapartida aos investimentos realizados no Município.

Todas as escolas seguem o mesmo padrão de construção e mobiliário adequado para as crianças. As paredes possuem pintura lavável e as salas de aula são separadas por cores, de acordo com sua destinação.

“Durante todo o dia os alunos terão aulas das disciplinas regulares da Base Nacional Comum Curricular, com experimentos que fundamentam as atividades das aulas, como por exemplo, robótica, empreendedorismo, pesquisas e abordagem em métodos científicos, colocando o aluno como protagonista do processo ensino-aprendizagem”, explicou Valdir Paixão, Secretário Municipal de Educação.

Nas próximas quinta e sexta-feira, 06 e 07, a Prefeitura inaugurará as Escolas de Tempo Integral do Residencial Maria Luiza e do Jardim Monte Mor, respectivamente.

Professora Maria Jacomino Vendito

A Professora Maria Jacomino Vendito, carinhosamente conhecida como Mariazinha, nasceu em Campos Salles, distrito de Barra Bonita, em 28 de fevereiro de 1934. Filha de Francisco Vendito e Palmira Denuci Vendito; Irmã de Adolpho Dinucci Venditto. Foi casada com Túlio Werner Soares, tendo quatro filhos: Mário, Francisco, Túlio Filho e Marcos Paulo, e oito netos.

Foi aluna do Jardim da Infância do Colégio Santa Marcelina, do curso Primário no Grupo Escolar “Dr. Cardoso de Almeida” e dos cursos Ginasial e Normal na Escola Normal “Dr. Cardoso de Almeida”.

Foi professora de Curso Básico de Inglês no ICBEU por dois anos, onde foi agraciada com o Diploma de Gratidão por ocasião do Jubileu de Ouro do Instituto, em 2006. De 1965 a 1971, também foi professora de inglês para crianças.

Foi professora substituta no Grupo Escolar “José Gomes Pinheiro” por dez anos. Nesse mesmo Grupo, foi também professora de Canto Coral, sendo Regente Orfeão escolar durante cinco anos.

Participou de movimentos e eventos sociais de Botucatu, contribuindo nas ações e campanhas beneficentes religiosas e de clubes de serviços. Foi voluntária da União das Damas de Caridade Nossa Senhora de Lourdes de Botucatu por 42 anos, onde exerceu os cargos de Presidente, Vice-Presidente, Secretária e Conselheira.

Participou de encontros, conferência e fóruns organizados pelas Secretarias Estadual e Municipal de Assistência Social como conselheira, permanecendo por quatro anos. Cumpriu seu último mandato como Presidente da União das Damas de Caridade Nossa Senhora de Lourdes de Botucatu no período de 2013 a 2015. Faleceu em 16 de fevereiro de 2017, deixando saudades em familiares, amigos, alunos.