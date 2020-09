Escola de Inovadores abre inscrições para projetos de startups

Curso gratuito ensina pessoas com espírito empreendedor a transformar ideias inovadoras em modelos de negócios; inscrições abertas até dia 25

O Centro Paula Souza (CPS) está com as inscrições abertas para a 11ª edição da Escola de Inovadores, curso de extensão gratuito organizado pela Inova CPS com objetivo de ensinar pessoas com espírito empreendedor a transformar ideias inovadoras em startups. Para participar, é necessário apresentar uma proposta de empreendedorismo que será avaliada com base em critérios como inovação, viabilidade técnica e potencial de mercado. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até dia 25 no site inova.cps.sp.gov.br. Confira edital.

A novidade deste segundo semestre é o lançamento do Programa Trilha do Empreendedorismo e Inovação, que apresenta o portal Vitrine Inova CPS com os 50 melhores projetos de negócios desenvolvidos na última edição do curso para serem conhecidos e avaliados por mentores, investidores e possíveis parceiros. As dez iniciativas de maior destaque participam também do Acelera Inova CPS, um programa intensivo de aceleração com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em São Paulo (Sebrae-SP).

Inovadores digitais

As atividades da Escola de Inovadores são realizadas por meio de uma plataforma de aprendizagem virtual. O curso online tem duração de 40 horas, distribuídas em dez aulas semanais, em formato de webinar, ministradas por professores do Centro Paula Souza. São abordados temas como atitude empreendedora, propriedade intelectual, legalização empresarial, tecnologia aplicada aos negócios, inspiração, ideação, prototipagem e ferramenta de modelagem de negócios Canvas.

O participante também conta com mentoria para construir seu plano de negócios com foco em demandas atuais de mercado e características da economia regional.

Fazem parte da iniciativa, 57 Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais de diferentes localidades. No momento da inscrição, o interessado deve escolher a unidade mais próxima de sua residência.

Estão entre as opções, Etecs e Fatecs das cidades de Americana, Araraquara, Assis, Barueri, Bauru, Birigui, Botucatu, Cabrália Paulista, Cafelândia, Capital (Bom Retiro, Butantã, Campos Elíseos, Cidade Tiradentes, Itaquera, Jaraguá, Jardim Ângela, São Mateus, Sapopemba e Tatuapé), Franca, Garça, Guaratinguetá, Hortolândia, Ibitinga, Iguape, Indaiatuba, Jaboticabal, Jales, Jundiaí, Lins, Marília, Mauá, Mogi das Cruzes, Monte Mor, Pindamonhangaba, Piracicaba, Pompeia, Presidente Venceslau, Registro, Ribeirão Preto, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano, São José do Rio Preto, São Roque, São Sebastião, Sorocaba, Taquaritinga, Tatuí, Taubaté e Tupã. Inscreva-se

Na trilha do empreendedorismo

Serão selecionadas de 15 a 20 propostas – com até três integrantes cada uma – por unidade. A lista de aprovados será divulgada no dia 30. As atividades ocorrem entre os dias 10 de outubro e 12 de dezembro.

Ao final do curso, os projetos de startups serão apresentados a empresários, instituições do poder público e representantes de ambientes de inovação, como incubadoras, parques tecnológicos e espaços de coworking, com o intuito de gerar parcerias e oportunidades de negócios. As 50 melhores propostas serão convidadas para compor a Vitrine Inova CPS e participar do processo de seleção para o Acelera Inova CPS.