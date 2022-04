Escola de Educação Infantil será inaugurada na área central de Botucatu

Botucatu terá mais uma escola de Educação Infantil. A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira, dia 12, pelo Prefeito de Botucatu em suas redes sociais.

Trata-se de um espaço na Avenida Santana, com capacidade para aproximadamente 200 crianças. A unidade vai atender a demanda principalmente de pais e mães que trabalham no comércio e precisam do horário estendido.

A nova creche do comércio está pronta para atender nossas crianças com segurança, carinho e, o principal, promovendo ensino de qualidade nos primeiros anos de vida. Mais um presente entregue no mês de aniversário de nosso município, disse Mário Pardini.

