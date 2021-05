Equipe do Sesi Botucatu disputa vaga para competição nacional de Robótica 

Além de Botucatu, alunos das escolas Sesi de Bauru, Brotas e Barra Bonita também participam da etapa regional do Torneio de Robótica FIRST LEGO League de olho em vaga para fase nacional

Desafiados a criar soluções para que a população se torne mais ativa fisicamente, estudantes de escolas públicas e particulares de todo o Estado, incluindo quatro unidades Sesi da região – Botucatu, Bauru, Brotas e Barra Bonita –, participam da fase regional do Torneio de Robótica FIRST LEGO League (FLL). O campeonato online já se iniciou, na última sexta-feira, 7, e prossegue nos próximos dias 11 a 14 deste mês.

Na sexta-feira passada, 16 equipes formadas por alunos de escolas públicas e particulares iniciaram as disputas entre si. Já nos dias 11 e 12, concorrerão 45 times do Sesi-SP e, dias 13 e 14, outras 43 equipes de alunos da instituição. Em cada uma das etapas, as equipes que chegarem ao pódio (1º, 2º e 3º lugares) serão premiadas e garantem vaga no nacional, em junho deste ano. A divulgação dos vencedores e alguns lances dos desafios dos robôs serão transmitidos via redes sociais na conta Facebook.com/roboticasesis e Instagram.com/roboticasesisp.

A FIRST LEGO League é uma competição internacional de exploração científica voltada para crianças e jovens de 9 a 16 anos e é realizada em uma parceria da Fundação First (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) com o Grupo Lego. A fase nacional é realizada pelo Sesi-SP, que é o suboperador da etapa regional.

Equipes e projetos

Confira as equipes do Sesi-SP da região e seus respectivos projetos que serão apresentados nas disputas da competição:

Sesi Explorers (Botucatu)

Integrantes

Gabriel Henrique Rodrigues

Gabrielle Gaspareto Amaral

Isadora Montoya Felipe

Maria Vitória Ramal Silva

Sarah Claro de Oliveira Hipólito

Sérgio Octávio Mendes Pelais

Técnico

Israel Garcia de Queiroz

Mentor

Wagner Garcia Pereira

Projeto

Com intuito de aumentar a assiduidade dos frequentadores nas academias, a equipe desenvolveu um aplicativo que fornece informações em tempo real sobre a disponibilidade de equipamentos e quantidade de frequentadores na academia no momento em que os usuários gostariam de realizar seus treinos. O aplicativo possui também um sistema de check-in automatizado que auxilia no controle de frequência do usuário e, caso desejado, efetua publicação na rede social do usuário/academia sobre sua presença no local.

O aplicativo fornece subsídios para a academia atuar ativamente quanto as necessidades dos frequentadores oferecendo incentivos para que não faltem aos treinos após se matricularem.

Sesi 358 X-Force (Bauru)

Integrantes

Kawan Henrique da Silva

Carlos Eduardo Costa Martins

Heilio Renan Fuzioka

Maria Fernanda Lopes Tech

Luna de Castro Pontalti

Maria Clara Severiano Rodrigues

Técnico

Paulo Roberto Fernandes

Mentora

Izabel de Souza Sartti

Projeto

Pensando em solucionar a falta de construção e transporte das estruturas mínimas à prática do vôlei (bola, rede e mastro), os estudantes criaram o “Volleybal for Everyone”, um mastro com regulagem de altura feito de tubo galvanizado de alta resistência e fácil transporte pela sua versatilidade. O objetivo é fazer com que a prática da modalidade fique mais frequente, permitindo que as pessoas se divirtam e pratiquem o vôlei em qualquer lugar.

Sesi Biotech (Barra Bonita)

Integrantes

Arthur Pereira de Almeida Baade

João Gabriel Azevedo

Laura Mariano

Kamily Ap. Biega Costa

Bruno Roberto Papili Pagini

Lucas Fernandes Castilho

Técnica

Ana Maria Papili Pagini

Mentora

Laura Resina de Almeida

Projeto

Os estudantes criaram uma mochila multifuncional que, a partir de um sistema de elásticos acoplados, possibilita a atividade física em qualquer lugar.

Sesi Robrótica (Brotas)

Integrantes

Maria Luiza Alves Kono

Marina Villa de Oliveira

Giovanna de Souza

Cauã Leite Ferreira

Guilherme Oliveira de Melo

Lívia Fernandes Checco

Técnico

Robson Lourenço

Mentora

Raissa Monteiro Pinto Neto

Projeto

Criaram aplicativo de celular (Fitness Meet) com objetivo de incentivar a prática de atividades físicas, tornar o hábito acessível a toda população, disponibilizar orientação e supervisão de diferentes profissionais e ser um canal de comunicação entre cidadãos para agendar jogos e brincadeiras.

Foto: Divulgação/Sesi-SP