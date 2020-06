Equipe da Unesp de Botucatu se destaca em competição nacional de inovação

A equipe Innova+, formada por cinco alunos da Unesp de Botucatu, ficou entre as 11 melhores do ENACTHON 2020. Trata-se de uma competição (maratona) nacional de inovação com impacto social promovida pela Enactus Brasil, uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada a inspirar jovens estudantes a melhorar o mundo através da ação empreendedora.

Neste ano, devido à pandemia da Covid19, o desafio ocorreu de forma online, no período de 25 a 31 de maio. Contou com a parceria da Unilever e a participação de 93 equipes de todo o Brasil que dedicaram-se a buscar novas soluções disruptivas e sustentáveis em torno do tema “O Futuro é Agora”.

O projeto dos unespianos, intitulado “Integra +”, envolveu o desenvolvimento de uma plataforma digital inteligente e interativa para comunicação entre pais, educadores e crianças no espectro autista. Nele, os educadores poderão anexar atividades, organizadas por disciplinas e enviá-las diretamente para os pais/responsáveis de seus alunos com tal condição de saúde, caracterizada pelo déficit na comunicação social.

Através desta ferramenta, pais de crianças autistas poderão agendar um horário para um encontro virtual com educadores, psicólogos e terapeutas ocupacionais cadastrados. O site também irá disponibilizar jogos digitais de pareamento de cores e formas, pensados nas necessidades e demandas específicas do público autista, estimulando os sentidos e a coordenação motora. Tudo com acesso gratuito.

“Percebemos que, mesmo antes da atual situação (pandemia), as soluções e preocupações sempre estiveram mais atentas ao grande público. E que a visibilidade dos autistas, como uma minoria social, sempre foi e é muito baixa. Com isso, decidimos pesquisar e conhecer um pouco mais e percebemos a grande falta de ferramentas e serviços digitais específicos para a população autista. Nossa motivação partiu daí”, explica Carolina Barizan Perdão, aluna de Ciências Biomédicas do Instituto de Biociências (IBB) e gerente do projeto.

“Tenho uma amiga que é educadora artística na APAE. Realizamos entrevistas com ela para compreender e mensurar as dificuldades diárias enfrentadas na comunicação entre os profissionais, alunos e seus pais durante este período, bem como prospectar o que seria efetivo e viável para ajudá-los nessas demandas. Acreditamos no poder transformador da integração. E foi pensando nisso, que decidimos desenvolver uma ferramenta pensada especificamente para o público autista”, complementa.

Completam a equipe os seguintes alunos: Lucca Brazzi (Engenharia Florestal da Faculdade de Ciências Agronômicas – FCA); Cauai Capozzoli (Agronomia – FCA); Giovanna Rocha e Nathália Albuquerque (Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – FCA). Como prêmio, o grupo passará por seis meses de mentorias promovidas pela UNILEVER, seis meses de mentoria em oratória e um mês de acesso gratuito à plataforma Jaleko, voltada ao ensino em disciplinas da área médica.

Mais informações:

https://integramais2.wixsite.com/integramais

Instagram: @timeinnova

LinkedIn: Time Innova

Facebook: Innova+

Email: innovaenacthon@gmail.com

por: ACI IB Unesp Botucatu – Igor Medeiros (4toques comunicação)