Entenda como será o novo currículo para estudantes do ensino médio em SP

O Governador João Doria anunciou no começo deste mês a homologação do novo currículo para o ensino médio em São Paulo, o primeiro estado do Brasil a construir o documento determinado pela lei de reforma do ensino médio, sancionada em 2017. O currículo foi aprovado dia 29 de julho, por votação unânime, pelo Conselho Estadual da Educação de São Paulo.

O novo currículo terá 12 opções de cursos, os itinerários formativos, e permitirá aos alunos escolher as disciplinas com as que mais se identifiquem. A previsão é de que o currículo seja implementado progressivamente aos alunos da 1º série do ensino médio em 2021. Em 2022, para os estudantes da 2º série, e consequentemente, para a 3ª série no ano de 2023.

Veja abaixo uma animação que explica como será o novo currículo