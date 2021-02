Ensino para jovens e adultos em Botucatu, o CEEJA, tem inscrições abertas

A unidade do CEEJA funciona com atendimento individual e regime de eliminação de matérias

A Secretaria Estadual da Educação oferece uma opção mais flexível, no formato híbrido, para os jovens e adultos que queiram completar seus estudos na educação básica por meio dos Centros Estaduais de Educação para Jovens e Adultos (CEEJA).

Diferente do modelo EJA (Educação de Jovens e Adultos), onde os estudantes precisam ir às escolas todos os dias, no curso oferecido pelo CEEJA, o aluno pode decidir os dias em que comparece à unidade presencialmente para conversar com os professores de forma individual. Nessa modalidade os estudos são feitos em casa com o material didático disponibilizado e a orientação necessária.

Os estudantes também devem realizar presencialmente as avaliações parciais e final. A formação é organizada em regime de eliminação de matéria, inclusive com aproveitamento de estudos anteriores devidamente comprovados.

Nos municípios que permitem a abertura das escolas no atual cenário de pandemia, os cursos de CEEJA seguem funcionando normalmente com o cumprimento dos protocolos nas atividades presenciais.

A rede estadual possui hoje cerca de 80 mil alunos matriculados em cursos de CEEJA no ensino fundamental e ensino médio. São 39 unidades no estado (confira a lista abaixo). Para realizar a inscrição, o candidato deve apresentar documento de identidade (certidão de nascimento e RG), comprovante de residência e, se houver, o histórico escolar.

Em Botucatu o CEEJA fica na Rua Trinta e Seis – Conjunto Habitacional Humberto Popolo (Cohab 1). O telefone para informações é (14) 3813-6493.

CEEJA no Estado