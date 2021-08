Em novo decreto, Prefeitura deve tirar distância mínima entre os alunos nas aulas presenciais em Botucatu

A Prefeitura de Botucatu prepara novas medidas que serão colocadas em prática nas escolas sobre as aulas presenciais. O retorno dos alunos ocorreu no dia 02 de agosto, conforme decreto municipal de 22 de julho.

Atualmente as escolas podem receber todos os alunos, porém, com distância de 1 metros entre as carteiras. Isso fez com que algumas escolas não conseguissem abrigar 100% de seus alunos por falta de espaço físico.

O fato seria revisado a cada três semanas no município, conforme avaliação epidemiológica. A melhora nos índices do município permitiu o retorno na oportunidade.

Vencido este primeiro prazo, a Prefeitura deverá publicar na próxima quarta-feira, dia 01/09, um decreto que permite o retorno de 100% dos alunos nas unidades escolares, mas já sem a distância mínima de 1 metro.

“Vamos retomar com 100% sim. Todas as escolas particulares retomaram e estou particularmente muito preocupado com as crianças da educação municipal. Não podemos ampliar esse abismo social”, disse o Prefeito Mário Pardini ao Acontece Botucatu.

O decreto valerá para as escolas municipais, estaduais e particulares. Será facultado aos pais ou responsáveis o retorno às atividades escolares presenciais, que poderão ser executadas de forma remota.

Reforço escolar

A Prefeitura, através da Secretaria de Educação também implantou um sistema de reforço para os alunos. Trata-se de um programa para acompanhar as crianças com maior dificuldade, inclusive com aulas aos Sábados, de acordo com Mário Pardini.