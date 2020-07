EJA está recebendo inscrições de alunos sem matricula ativa em 2020

A Secretaria Estadual de Educação recebe, até o dia 7 de julho, pré-inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), referente ao segundo semestre de 2020.

Esta inscrição é indicada para estudantes da rede particular, oriundos de outros estados, países e interessados que não possuem matricula ativa em 2020, nas modalidades de Ensino Fundamental anos finais (6º ao 9º anos) e Ensino Médio.

Os responsáveis e estudantes maiores de 18 anos poderão realizar a pré-inscrição on-line por meio do link: https://sed.educacao.sp.gov,br/preinscrição.

O responsável ou interessado que encontrar dificuldade na pré-inscrição, deverá entrar em contato com a unidade escolar através do telefone (14) 3811-3138, após as 14 horas, no período de 06 a 15 de julho.

A EMEJA Profª Antonietta Magnani funciona no período noturno junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Cardoso de Almeida (Cardosinho).