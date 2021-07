Educação Municipal recebe matrículas para Ensino de Jovens e Adultos

Estão abertas e seguem até o dia 12 de julho as matriculas para novas turmas do Ensino de Jovens e Adultos (Supletivo), referente ao segundo semestre de 2021. As inscrições devem ser feitas na secretaria da EMEJA Profª Antonietta Magnani, das 14 às 21 horas. As aulas terão inicio no dia 28 de julho.

A EMEJA funciona no período noturno junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Cardoso de Almeida (Cardosinho).

Os interessados devem ter idade mínima de 15 anos completos para o Ensino Fundamental, anos iniciais, e 18 anos para Ensino Médio. A documentação necessária para a matrícula é a seguinte: foto 3×4; cópias do RG, CPF e comprovante de endereço.

Serviço:

EMEJA Profª Antonietta Magnani

Praça Prof. Martinho Nogueira, s/n – Centro

Telefone: (14) 3811-3138