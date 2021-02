Educação Municipal inicia ano letivo com atividades remotas

Em virtude da pandemia de Covid-19, a Prefeitura de Botucatu iniciou o ano letivo de 2021 na última segunda-feira, 08, com atividades remotas para aproximadamente 15 mil alunos, do berçário ao EMEJA, matriculados na Rede Municipal de Ensino.

A Secretaria Municipal de Educação, através de seus gestores, professores, coordenadores pedagógicos, atendentes de creche e toda a equipe técnica, vem desenvolvendo mecanismos para ministrar as aulas nas atividades remotas, utilizando meios tecnológicos, em que os alunos receberão os conteúdos de acordo com as habilidades propostas a cada série/ano e, com a supervisão de seus pais e familiares, poderão desenvolver as atividades pedagógicas propostas.

A exemplo do ano de 2020, para os alunos que tiverem dificuldade de acompanhar as aulas através dos dispositivos tecnológicos, a escola disponibilizará material impresso com atividades pedagógicas, em que os responsáveis ficarão incumbidos de retirá-los na unidade escolar, através de cronograma informado pela unidade escolar, de tal forma a evitar aglomerações e com todas as medidas de segurança e distanciamento que o momento exige.

Todas as atividades pedagógicas remotas, antes de serem enviadas aos alunos, são validadas pelos Coordenadores Pedagógicos de cada escola. O retorno às aulas presencias está previsto para o dia 22 de fevereiro, de acordo com a situação epidemiológica do Município, que será revisada semanalmente.