Educação Municipal divulga data de Atribuição de Aulas-Classes para 2022

A Secretaria Municipal de Educação divulgou, através de edital, as datas para realização de atribuição de classes/aulas para o ano letivo de 2022, pelos professores de educação básica da Rede Municipal de Ensino.

Na modalidade de Educação Infantil, Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e Educação de Jovens e Adultos (EMEJA ) da 1ª a 4ª série, a atribuição será realizada no período de 13 a 16 de dezembro, na escola de exercício do professor em 2021, em horário a ser definido pela escola.

No dia 21 de dezembro, às 17h , nas unidades escolares, acontece o remanejamento de classes vagas ou em substituição para professores do Ensino Fundamental I, e no dia 22 de dezembro, a partir das 17h, para os professores da Educação Infantil.

As permutas serão realizadas logo após o remanejamento de cada modalidade.

De acordo com o Decreto nº 12.448 de 06 de dezembro de 2021, todos os professores estarão automaticamente inscritos para esta fase de atribuição; o não comparecimento será considerado como desistência, exceto em relação àqueles que escolheram classes remanescentes de educação especial.

A atribuição de classe/aula para o Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), Educação Física; Educação de Jovens e Adultos (9º ao 12º termo e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio) será realizada nos dias 20, 21, 22 e 23 de dezembro de 2021, na EMEF Dr. Cardoso de Almeida.

20/12/21

18h às 19h – para professores especialistas em Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Arte;

19h às 20h30 – para professores especialistas em História, Geografia, Sociologia e Filosofia;

21/12/21

18h às 19h – para professores especialistas em Ciências, Química e Biologia;

19h às 20h30 – para professores especialistas em Física e Matemática;

22/12/21

15h – para professores especialistas em Educação Física.

23/12/21

18h – Atribuição de Aulas Remanescentes.

De acordo com o Decreto nº 12.449 de 6 de dezembro de 2021, todos os professores estão automaticamente inscritos para a atribuição, sendo obrigatório o comparecimento.

Educação Especial

A atribuição de classe na modalidade Educação Especial será no dia 20 de dezembro, às 18h no NAPE, para professor titular de cargo, aprovado em concurso público específico para Educação Especial e para professor da Rede Municipal de Ensino que comprove sua especialização nesta modalidade.

O NAPE, Núcleo de Atendimento Pedagógico e Especializado “Alcyr de Oliveira”, fica na Rua Amando de Barros, 1520, no Centro.

