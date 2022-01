Aulas na Educação Municipal de Botucatu começam no dia 07/02

A Secretaria Municipal de Educação divulgou o calendário escolar do ano de 2022. Os quase 15 mil alunos, das 68 unidades escolares, entre Ensino Fundamental I e II, EJA, Educação Infantil e Educação Especial, voltam às aulas no dia 07 de fevereiro, com encerramento do ano letivo em 21 de dezembro.

De acordo com o calendário elaborado pela equipe técnico-pedagógica da SME, as atividades de planejamento, avaliação, revisão e consolidação da proposta pedagógica, serão realizadas entre os dias 2 e 4 de fevereiro, e o recesso escolar ocorrerá no período de 08 a 25 de julho de 2022.

As escolas de Ensino Fundamental darão continuidade aos projetos que já estão sendo desenvolvidos, como o Crescer Seguro, Patrulha da Paz e Proerd, entre outros, além do Projeto Recrear, que reúne mais de 1,5 mil alunos em atividades esportivas, culturais e de reforço pedagógico no período oposto às aulas.

Hoje, a Rede Municipal de Ensino de Botucatu conta com 24 escolas de Ensino Fundamental (8 em período integral), 42 escolas de Educação Infantil e creches (sendo 26 unidades da Rede Municipal e 16 em parceria com organizações sociais), uma escola de Educação Especial, um núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado (NAPE) e uma escola de Educação para Jovens e Adultos.

Durante o período de férias, as escolas municipais passarão por faxina completa, manutenção preventiva e receberão os reparos necessários para adequação da estrutura dos prédios.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Educação

Rua José Barbosa de Barros, 120, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-3150/3811-3199

