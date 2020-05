Educação Municipal desenvolve material pedagógico para atividades na quarentena

Com a suspensão das aulas presenciais em 23 de março, ao ser adotado pelo Município o distanciamento social, através do decreto 11.939/2020, a Secretaria Municipal de Educação vem desenvolvendo trabalho pedagógico on-line, com o intuito de proporcionar a seus alunos a continuidade do aprendizado, mantendo o vinculo estudantil ainda mais forte, principalmente com o auxilio dos pais ou responsáveis.

Com a antecipação do recesso escolar do mês de julho, houve a necessidade da Secretaria de Educação, através de seus gestores, professores, coordenadores pedagógicos, atendentes de creche e toda a equipe técnica, desenvolver mecanismos para continuar as aulas no sistema on-line, para que o conteúdo escolar do primeiro bimestre chegasse até os alunos.

Inúmeras atividades pedagógicas domiciliares foram produzidas para serem enviadas aos alunos. Através das mídias sociais, como o Facebook e o WhatsApp, os alunos estão recebendo as matérias de acordo com a série/ano, podendo desenvolver as atividades pedagógicas propostas. Da mesma forma, os educadores estão acompanhando o desenvolvimento das ações e recebendo um feedback dos responsáveis do que está sendo produzido pelos alunos.

Paralelo a estas atividades, a Secretaria Municipal firmou um convenio com a Secretaria de Estado da Educação, e assim, mais de 14 mil alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do EJA/EMEJA, matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino, receberão na primeira quinzena de maio materiais de atividades com conteúdos pedagógicos.

O Governo de São Paulo também fechou um contrato com a TV Cultura, que vai transmitir as aulas por meio do Canal digital 19.2 e o canal Univesp 19.3

Os materiais serão entregues na própria escola dos alunos, através de um agendamento realizado pelas gestoras e equipe das unidades escolares, que entrarão em contato com todos os pais e responsáveis, de forma a evitar aglomerações e com todas as medidas de segurança e distanciamento que o momento exige.

Com o monitoramento e acompanhamento pelos professores das atividades pedagógicas realizadas pelos alunos, através de relatórios supervisionados pela Equipe da Secretaria Municipal de Educação, será possível validar o conteúdo pedagógico aplicado neste primeiro semestre.