Educação Municipal adquire 7,8 mil livros para Educação Infantil

As escolas de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Botucatu acabam de receber 300 exemplares de livros infantis cada uma, para atualização de seus “Cantinhos de Leitura”. A Secretaria Municipal de Educação adquiriu 7,8 mil livros ao todo, beneficiando 26 unidades escolares.

Os novos livros foram escolhidos cuidadosamente e apresentam características relevantes para a idade dos alunos, conteúdos diversificados e que interagem com o leitor.

“A Secretaria Municipal de Educação, ciente da importância da contação de histórias, do manuseio dos livros com gravuras coloridas e da importância da leitura para as crianças na primeira infância, entrega esses acervos. Nosso objetivo é valorizar a importância da leitura na primeira infância, que ajuda no crescimento individual do aluno em todo processo educacional”, afirmou Cristiane Amorim, Secretaria Municipal de Educação.

Os livros já estão disponíveis nas Unidades Escolares de Ensino Infantil da Prefeitura, para serem utilizados pelos alunos e nas dinâmicas de aula.

Mais informações

Secretaria Municipal de Educação

Rua José Barbosa de Barros, 120, Vila dos Lavradores

Telefone (14) 3811-3199 / 3811-3150

