Educação Municipal adquire 10 novos ônibus para a frota escolar

Com a retomada das aulas presencias e o aumento do número de escolas da Rede Municipal de Ensino, uma das preocupações da Prefeitura é o transporte seguro dos alunos para as unidades escolares.

Sendo assim, buscando oferecer mais conforto e qualidade no serviço, a Secretaria Municipal de Educação adquiriu 10 novos veículos para a frota do Transporte Escolar, não só para reposição como também para a criação de novas linhas. O investimento ultrapassa os R$ 3 milhões.

Foram adquiridos 8 micro-ônibus com capacidade para transportar 34 alunos sentados, com todos os requisitos e equipamentos necessários para circular tanto na área urbana quanto nas estradas rurais do Município, e um micro-ônibus e um ônibus equipados com plataforma elevatória para acesso de pessoas com deficiência física.

“São veículos zero quilômetro, que serão utilizados para transportar nossas crianças com mais conforto, segurança e acessibilidade. Isso também contribui para um melhor aprendizado delas dentro das nossas escolas”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

Além do investimento em novos veículos, semestralmente a Educação realiza a manutenção preventiva em todos os carros da frota, que também são vistoriados pela Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran).

Atualmente a Secretaria Municipal de Educação conta com 86 veículos, entre ônibus, micro-ônibus, vans e peruas Kombi, transportando cerca de 5 mil alunos em 120 itinerários nos três períodos (manhã, tarde e noite), no perímetro urbano e rural.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Educação

Rua José Barbosa de Barros, 120, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-3150 / 3811-3199









