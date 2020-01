Educação entrega 420 litros de leite para o Asilo Padre Euclides

A Secretaria Municipal de Educação entregou na última segunda-feira, 25, 420 litros de leite para o Asilo Padre Euclides, arrecadados na 3ª Corrida e Caminhada Educação Solidária, promovida pela Secretaria, com apoio da ACOB e Claus Sports.

O evento foi realizado no último dia 15 de dezembro, com a inscrição sendo a doação de um litro de leite para organizações sociais do Município. O evento reuniu aproximadamente 400 participantes, com a adesão de academias, equipes de corridas, servidores municipais e familiares e demais atletas da Cidade.

O Secretário Municipal de Educação, Valdir Paixão, e a responsável pela organização da Corrida, Mara Ruiz, realizaram a entrega do leite ao presidente do Asilo, João Narciso Aguiar.

Com 102 anos de história em Botucatu, o Asilo Padre Euclides atende atualmente 66 idosos internos, ocupando 18 casas, conta com a colaboração de 46 funcionários, entre medico, enfermeiros, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, assistente social e pessoal de apoio.

Os interessados em colaborar com a instituição podem entrar em contato pelo telefone (14) 3882-2005.