Educação e Unesp oficializam parceria para o Programa “Rede Colaborativa UnesPiano”

Nesta segunda-feira, 14, a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Unesp, fez o lançamento oficial do Programa “Rede Colaborativa UnesPiano” e a entrega de um piano de cauda para a EMEFI Maria Jacobino Vendito, localizada no Jardim Itamarati.

O evento contou com a presença da Secretária Municipal de Educação, Profª Cristiane Amorim, do Reitor da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Prof. Dr. Pasqual Barretti, do Presidente da Câmara Municipal, o vereador Rodrigo Rodrigues, o Palhinha, demais autoridades locais, alunos e pais de alunos e servidores da Educação.

O Programa UnesPiano, coordenado pela Profª Drª Anna Claudia Agazzi, docente e pesquisadora do Instituto de Artes da Unesp, conta com a colaboração de discentes da graduação e pós-graduação, egressos e profissionais da Unesp, e tem como objetivos: a aproximação dos alunos da educação básica da Rede Municipal de Ensino com a música de concerto ao piano, o compartilhamento de conhecimentos produzidos pelo grupo de pianistas da Academia com os professores de música de Botucatu e o estabelecimento de uma rede de colaboração entre os profissionais da área.

Para o ano de 2022 está prevista a realização de recitais mensais, atendendo, assim, a demanda de várias turmas da escola e criando a oportunidade de convivência e interação entre os alunos e egressos pianistas do Instituto de Artes da Unesp, que apresentarão obras grandes compositores como Villa-Lobos, Debussy, entre outros.

Para a realização e desenvolvimento satisfatório do Programa, a Secretaria Municipal de Educação de Botucatu adquiriu um piano de cauda, o qual está na escola para aulas e recitais.

De acordo com a Secretária Municipal de Educação, “a parceria entre o Instituto de Artes da Unesp e a SME, tem como objetivos disseminar os conhecimentos e experiências musicais para alunos do Ensino Fundamental anos finais, contribuindo com o acesso democrático à “Cultura e Educação”; lançar sementes entre os alunos e identificar potenciais musicistas”.

Mais informações

Secretaria Municipal de Educação

Rua José Barbosa de Barros, 120, Vila dos Lavradores

Telefone (14) 3811-3150 – 3811-3199

Compartilhe esta notícia