Educação e Guarda Municipal renovam parceria para projetos e patrulhamento em escolas

O ano letivo nas escolas, creches e projetos municipais inicia na próxima terça-feira, 04, e as Secretarias Municipais de Educação e de Segurança se unirão por mais um ano para manter projetos e patrulhamentos.

Ao longo de 2020, a Guarda Civil Municipal, GCM, continuará a desenvolver projetos como o Patrulha da Paz e o Patrulha Kids, um trabalho que envolve cerca de 2 mil crianças do Ensino Fundamental e Educação Infantil de escolas municipais.

“Os projetos desenvolvidos em parceria com a Guarda Municipal têm uma importância enorme para a educação das crianças em nossas escolas, e uma educação com qualidade se faz com a iniciativa da prevenção e do combate a tudo que pode desviar do caminho do bem. Além do mais, a presença da Guarda Municipal inibe qualquer ação de malfeitores nos arredores das nossas escolas”, explica o Secretário de Educação Valdir Paixão.

Além dos projetos educativos, a GCM contribui com o apoio ao transporte escolar municipal, o patrulhamento intensificado e ações preventivas no entorno das escolas, bem como orientações nas faixas de pedestres com ações educativas.

“Também teremos o patrulhamento intensificado no período noturno nas imediações da escola Cardoso de Almeida, o Cardosinho, onde funciona a escola de Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Com essa e outras ações, queremos garantir segurança e tranquilidade para que todos os alunos não tenham prejuizos em seus aprendizados”, completa o Comandante da GCM, Leandro Destro.