Educação e GCM renovam parceria para o Patrulha da Paz

Na última semana, representantes da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Segurança se reuniram para acertar detalhes da continuidade do Projeto Patrulha da Paz. Realizado há 11 anos em Botucatu, o Patrulha atua com 1,4 mil crianças dos 5º anos do Ensino Fundamental.

Neste ano, devido à pandemia, as atividades da Patrulha da Paz deverão ser realizadas de forma remota.

“Minha experiência de diretora com a Patrulha da Paz foi muito significativa. Vemos através dos coordenadores do projeto, os Guardas Nóbrega e Jayme, a relação de parceria e confiança que constroem com os alunos. Isso faz deles multiplicadores do patrulhamento da Paz”, citou Cristiane Amorim, Secretária Municipal de Educação.

O projeto é desenvolvido nas escolas da Rede Municipal de Ensino e também em escolas conveniadas e privadas.

Durante todo o ano letivo, em dois encontros mensais, os guardas municipais Nóbrega e Jayme desenvolvem temas como a história da Guarda Municipal, cidadania e civismo, prevenção ao cerol e pequenos acidentes domésticos (Samuzinho), males causados pelas drogas e bebidas alcoólicas, e trânsito seguro (Semutran).

O programa se constitui em 9 ciclos e os alunos recebem uma apostila para realização das atividades. No final do curso participam de uma avaliação de rendimento. Aqueles que se destacaram através de nota de desempenho e comportamento, são agraciados com premiações.