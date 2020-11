Educação cria Banco de Talentos e recebe inscrições para dirigente regional de ensino

Iniciativa integra Líderes Públicos, política pública que prevê profissionalizar contratações na gestão escolar das escolas estaduais

A Secretaria Estadual da Educação começou a receber nesta segunda-feira (9) inscrições para os interessados em ocupar o cargo de dirigente regional de ensino. O prazo vai até às 23h59 do dia 22 de novembro. O processo seletivo ocorrerá em várias etapas e vai avaliar competências como foco em resultados, liderança, tomada de decisões, resiliência, entre outras.

A seleção é uma segunda fase da política pública implementada pela Seduc em 2019, chamada Líderes Públicos, que prevê contratar ou manter profissionais na gestão escolar com base em critérios técnicos e competências profissionais.

No ano passado, a Seduc selecionou 31 novos dirigentes regionais de ensino em um processo que contou com a inscrição de mais de 1200 servidores. As inscrições devem ser feitas no Banco de Talentos (https://bancodetalentos.educacao.sp.gov.br/), uma plataforma criada pela Seduc para gerenciar os processos seletivos.

Etapas do processo

Durante a inscrição, os candidatos devem indicar até três opções de Diretorias de Ensino para as quais tenham interesse em se candidatar. Lembrando que nem todas as unidades possuem vagas abertas no momento.

Todos os candidatos aptos serão convocados a dar continuidade ao processo seletivo quando houver troca imediata em uma das diretorias indicadas por eles no momento da inscrição. Eles também terão acesso às demais vagas abertas em outras regiões e poderão optar se darão ou não continuidade à seleção.

Para ser de fato elegível a uma vaga, o candidato precisa cumprir alguns requisitos como possuir o curso superior ou pós-graduação na área da educação, ser titular do quadro do magistério estadual há no mínimo dez anos. Há ainda a opção de o profissional possuir oitos anos de magistério, sendo dois em cargos de gestão.

Em seguida, os candidatos terão de passar por um teste de gestão educacional que vai mensurar se ele possui os conhecimentos necessários para o cargo. O teste ficará disponível no Banco de Talentos, entre os dias 16 e 22 de novembro, e não serão processadas as candidaturas que não tenham finalizado esta etapa.

Os candidatos que tenham sido aprovados no teste de gestão e se inscreveram para uma Diretoria de Ensino na qual haverá troca de dirigente de ensino farão uma entrevista por competência. A entrevista é individual, possui caráter eliminatório e será realizada em formato online. As entrevistas serão realizadas ao longo do mês de Dezembro.

Se aprovado nesta etapa, o candidato será convidado a realizar uma entrevista com um(a) representante da Subsecretaria de Articulação Regional. Também terá de apresentar um plano de melhoria do Ideb. As entrevistas serão realizadas ao longo do mês de Dezembro.

Por fim, os classificados passarão por uma banca final de avaliação, composta por representantes do Gabinete do Secretário, da Secretaria Executiva, da Chefia de Gabinete e da Subsecretaria de Articulação Regional da Secretaria da Educação.