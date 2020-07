Educação convoca professores para a atribuição de aulas para EJA

A Secretaria Municipal de Educação, por meio da Comissão de Atribuição e de acordo com o artigo 3º do Decreto Municipal nº 11.857 de 06 de dezembro de 2019, está convocando os professores do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), Educação de Jovens e Adultos (1º ao 4º termo Anos Finais e 1º ao 3º termo do Ensino Médio) da Rede Municipal de Ensino para a atribuição de aulas do segundo semestre letivo do ano de 2020, da Escola Municipal de Educação de Jovens e Adultos “Profª Antonietta Magnani”.

A atribuição será na segunda-feira, 27, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Cardoso de Almeida (Cardosinho), de acordo com os horários abaixo:

14h00 – Matemática

14h30 – Língua Portuguesa

15h00 – História, Geografia, Sociologia e Filosofia

15h30 – Biologia, Química, Física e Ciências

16h00 – Inglês e Artes

Todos os professores estão automaticamente inscritos para atribuição, sendo obrigatório o comparecimento.

Serviço:

EMEF Dr. Cardoso de Almeida

Praça Prof. Martinho Nogueira, s/n – Centro