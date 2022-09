Docentes da Unesp vão tirar dúvidas sobre vestibular em live

Se você está procurando o curso de graduação que tem a sua cara, a Unesp é a universidade pública que oferece 136 cursos nas áreas de Biológicas, Exatas e Humanidades em 24 cidades do estado de São Paulo. Quer saber mais sobre os cursos e o vestibular 2023 da Universidade?

Na próxima segunda-feira, dia 5 de setembro, às 18h, acompanhe a live tira-dúvidas e fique por dentro das informações do edital e do Manual do Candidato 2023 e também sobre o calendário das inscrições, as provas da primeira e segunda fases e os recursos de acessibilidades para prestar o vestibular. Também será possível conhecer um pouco mais a política de reservas de vagas para estudantes da rede pública de ensino e para candidatos pretos, pardos e indígenas, a política de Permanência Estudantil e a de ações afirmativas, diversidade e equidade para que você desde já se sinta acolhido e acolhida pela Unesp.

A live é uma realização da Pró-reitoria de Graduação, Assessoria de Comunicação e Imprensa e Fundação Vunesp. Será transmitida no canal Unesp Oficial do YouTube: unesp.br/aovivo. O chat estará aberto para receber as perguntas e as dúvidas dos vestibulandos e de professores do ensino médio e de cursinhos pré-vestibulares.

Os convidados do bate-papo são os professores: Celia Giacheti, pró-reitora de graduação, Renato Diniz, superintendente acadêmico da Vunesp, Mario Sérgio Vasconcelos, coordenador de Permanência Estudantil, e Leonardo Lemos, coordenador de ações afirmativas. Durante a live, a professora Celia fará o lançamento do aplicativo dos cursos de graduação da Unesp.

Este ano, a Universidade oferece 7.680 vagas em 136 cursos. O Guia de Profissões pode ser consultado no seguinte link: https://www2.unesp.br/portal#!/guiadeprofissoes/

As inscrições do vestibular serão realizadas de 5 de setembro a 10 de outubro na página da Vunesp: vunesp.com.br.

