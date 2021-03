Decreto oficializa suspensão das aulas presenciais em Botucatu a partir desta segunda, dia 15

As escolas municipais de Botucatu terão aulas suspensas a partir de segunda-feira, dia 15. A informação foi antecipada pelo Acontece Botucatu, na última sexta-feira, dia 12, pelo Acontece Botucatu.

De forma oficial, a suspensão foi publicada neste fim de semana através do decreto Nº 12.244, publicado no semanário eletrônico em edição extraordinária.

“Art. 1º Ficam suspensas as aulas presenciais da Educação Infantil da rede municipal de ensino e conveniadas, ficando facultado às instituições particulares de ensino, somente o funcionamento presencial da Educação Infantil, nos termos já estabelecidos anteriormente; Parágrafo único: A Prefeitura manterá o atendimento emergencial nas creches municipais e conveniadas, nos moldes e horários a serem estabelecidos pela Secretaria de Educação”, diz parte do Decreto.

Desta forma, o município segue os passos do estado, dentro da nova fase emergencial que determinou o fechamento das escolas estaduais, antecipando as férias escolares de julho. Nas escolas particulares é recomendável, porém, será optativo o fechamento.

Até esta data Botucatu estava com aulas presenciais na Educação Infantil. Até 35% dos alunos poderiam ocupar as salas de aula e a presença era opcional, com a manutenção das aulas online.

Segundo o Prefeito, a município tem apresentado dificuldades de manter o serviço da educação infantil, pois até agora foram 60 pedidos de afastamentos de profissionais da educação municipal com sintomas de covid-19. Este fato não foi registrado nas escolas particulares.

As escolas municipais providenciarão a entrega dos materiais impressos, por meio de agendamento, para quem solicitar, bem como, alimentação na escola aos alunos que assim necessitarem de acordo com avaliação social.

Veja no link abaixo o Decreto sobre a suspensão das aulas

https://www.botucatu.sp.gov.br/uploads/diario_12211759.pdf