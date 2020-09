Decreto do Prefeito Mário Pardini diz que aulas não retornarão em Botucatu

A Prefeitura de Botucatu publicou na edição desta sexta-feira, 04, de seu Semanário Oficial, o decreto nº 12.076, que estabelece medidas sobre as atividades escolares no Município e dá outras providências.

Face a necessidade constante de conter a disseminação da COVID-19 e garantir o adequado funcionamento dos serviços de saúde, as aulas e atividades escolares presenciais nas unidades públicas do Estado, do Município, incluindo-se os Centros de Convivência Infantil (CCIs) da Unesp e das Instituições Privadas, não deverão ser retomadas em Botucatu.

As medidas adotadas neste Decreto poderão ser revisadas periodicamente, podendo sofrer alterações futuras de acordo com a evolução da situação epidemiológica local.