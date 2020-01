Curso gratuito de Mandarim está com inscrições abertas em Botucatu

Já estão abertas as inscrições para a nova turma do curso de mandarim (língua chinesa) em Botucatu, oferecido pelo Instituto Confúcio – UNESP em parceria com a Prefeitura Municipal.

Para efetuar a inscrição, o interessado deve entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação, através do e-mail cristiane.messias@botucatu.sp.gov.br até o dia 20 de fevereiro.

As aulas são gratuitas e serão realizadas aos sábados, a partir do dia 07 de março na EMEF Dr. Cardoso de Almeida (Cardosinho – entrada pela Rua Costa Leite). A carga horária é de 4 horas semanais, sendo das 8 às 12 horas para o nível básico e das 14 às 18 horas para o nível intermediário.

O curso de mandarim utiliza material aprovado pelo Ministério da Educação da China, com supervisão da Universidade de Hubei. Os professores são chineses, selecionados pelo próprio Instituto Confúcio na China.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Educação

Praça Dom Luiz Maria de Santana, 176 – Centro

(14) 3811-3150