Cursinho pré-vestibular gratuito Raízes está com inscrições abertas para 2021

Aulas serão no período noturno, on-line, para alunos da rede pública de ensino de Botucatu e região

Imagem ilustrativa

Estão abertas as inscrições para o Cursinho Pré-vestibular Raízes, um cursinho totalmente gratuito e organizado por alunos da Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP.

Neste ano serão 80 vagas e as aulas serão ministradas por meio da plataforma Google Meet, no período noturno, de segunda a sexta, das 19 às 22 horas.

“O nosso cursinho ano após ano aprova alunos nos mais tradicionais vestibulares do estado (UNESP, USP, UNICAMP e ENEM), com materiais didáticos e a plataforma Google Sala de Aula. Ainda contamos com a presença de psicólogos, para fazer todo o acompanhamento de nossos alunos, para que tenha mais segurança na escolha do seu curso”, disse Lucas Pimenta, um dos organizadores.

Lembrando que o requisito para se inscrever no cursinho o aluno deve estar no terceiro ano do Ensino Médio ou já ter terminado, além de ser de escola pública.

O editar pode ser lido pelo link: https://drive.google.com/file/d/1DKCBwe-wvn-qewC25-lSfliVc38-FcRk/view?usp=sharing

Para as inscrições não é preciso de prova, apenas de análise socioeconômica, que pode ser feito pelo formulário presente no link: Processo seletivo de Alunos – 2021 (google.com)