O Cursinho pré-vestibular da FMVZ/Unesp Botucatu está com inscrições abertas. Elas podem ser feitas de forma online até o dia 20 deste mês.

Após essa data a equipe fará contato com os alunos para finalizar a matrícula dos mesmos, sendo também tudo divulgado no Facebook e no Instagram do cursinho.

As aulas terão início no dia 22 de março. Para quem quiser realizar a inscrição, basta entrar na página do cursinho que se chama: Cursinho FMVZ e realizar a inscrição online na postagem fixa.

História do Cursinho FMVZ

O Cursinho Pré Vestibular da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp de Botucatu, mais conhecido como Cursinho FMVZ, foi fundado em 2015 por alunos da graduação juntamente com a Professora Docente Noeme Rocha.

O cursinho é voltado para pessoas que desejam conquistar uma vaga na universidade e afins, sendo o mesmo totalmente gratuito. Contamos com um grupo de 22 professores, os quais são alunos da Unesp e já passaram por todo processo de aprovação em universidades, os mesmos lecionam todas as matérias que são encontradas em um cursinho particular, como Gramática, Matemática, Física, Química, Biologia e etc.

Ao final de 2018 estávamos com o número de 48 alunos, dos quais 33 obtiveram aprovação, fornecendo uma porcentagem de 70% de aprovação com base ao número total de alunos. Em 2020, mesmo com a modificação do ensino presencial para a distância, ainda houve sucesso entre as aprovações, onde mais da metade dos alunos participantes conseguiram suas respectivas aprovações.