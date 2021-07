Cursinho Popular da Unesp tem inscrições para ingresso no segundo semestre

Mantidos por estudantes da Unesp e a Pró-Reitoria de Extensão, os cursinhos populares são opção para alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica se prepararem para os vestibulares e o Enem

Vestibulando, você está com dificuldades de se organizar para estudar sozinho e quer apoio e reforço nas disciplinas? Que tal se juntar ao Cursinho Raízes?

O Projeto de extensão Cursinho Raízes, que visa ajudar os jovens em situação de vulnerabilidade social a entrarem na Universidade está com as portas abertas para o seu curso pré-vestibular, com aulas ministradas ao vivo, de forma remota, acontecendo de segunda a sexta, sempre no período noturno.

Para compreender melhor o funcionamento da Instituição e os requisitos para ingresso, acesse o Edital.

Link do Edital Processo Seletivo de alunos: https://drive.google.com/file/d/13-ThuoI0Z3aADOXL4A_xAq02iEO7_e9k/view?usp=sharing

Forms para Inscrição (encerramento 23/07): https://forms.gle/HnwJvahEurGZsWqF9

Mais informações abaixo:

Inscrições: até 23/07

Início das aulas: 04/08

Processo seletivo: É feita por meio do formulário de inscrição e a análise socioeconômica.

Vagas e cotas: 80 vagas para a Turma do Intensivo

Taxa de inscrição: Gratuito

Horários das aulas: As aulas são de segunda a sexta-feira, das 19h até 21h20.

Contatos: www.cursinhoraizes.com.br | +55 (11) 97548-8786 | [email protected]

Observação: A Turma do Intensivo visa atender quem não conseguiu estudar no primeiro semestre letivo e não pode esperar o outro ano para iniciar sua preparação, por isso, há uma carga maior de conteúdos. Esse semestre, por conta da pandemia do novo Coronavírus, as aulas continuarão remotas, mesmo que as aulas da universidade pública retornem presencialmente.