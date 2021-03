Cursinho Desafio está com inscrições abertas para Processo Seletivo 2021

O Cursinho Pré-Vestibular Desafio, da FMB/Unesp, um dos mais tradicionais de Botucatu está com inscrições abertas. Elas seguem até o dia 21/03, sendo gratuitas.

As inscrições podem ser feitas pelo site https://www.inscricoes.fmb.unesp.br/

Avaliação: o estudante deve enviar uma redação modelo ENEM sobre o tema “Motivos e consequências da Evasão Escolar no Brasil”. O documento deve ser enviado para o e-mail [email protected].

A proposta de redação e o edital do processo se encontram na aba “documentos” no site de inscrição. O resultado sairá no dia 28/03, a partir das 18h, nas redes sociais do cursinho (Facebook: Cursinho Desafio e Instagram: @cursinhodesafio).

O Desafio foi criado há 20 anos, e se tornou um dos principais cursinhos pré-vestibular gratuitos da Cidade. Para o extensivo (ano inteiro) são oferecidas vagas destinadas a alunos cursando o 3° ano do Ensino Médio ou que já tenham concluído.