Cursinho Desafio está com inscrições abertas para Processo Seletivo 2020

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Extensivo do Cursinho Desafio 2020. O cursinho, que tem parceria com o Prefeitura de Botucatu, é regido por alunos da UNESP de Botucatu, que dirigem e ministram aulas de maneira voluntária, e visa aproximar os jovens do sonho de ingressar no Ensino Superior de forma gratuita.

O Desafio foi criado há 20 anos, e se tornou um dos principais cursinhos pré-vestibular gratuitos da Cidade. Para o extensivo (ano inteiro) de 2020, são oferecidas 180 vagas, destinadas a alunos cursando o 3° ano do Ensino Médio ou que já tenham concluído.

O Processo Seletivo acontecerá em duas etapas:

– Uma entrevista socioeconômica com os candidatos, entre 9 e 18 horas do dia 1º de fevereiro, na EMEFEI Luiz Carlos Aranha Pacheco (Rua Atílio Losi, 630 – Jardim Paraíso);

– Prova de Conhecimentos Gerais e Redação, a ser realizada no dia 02 de fevereiro na UNIFAC (Av. Leonardo Vilas Boas, 351 – Vila Nova Botucatu), das 14 às 18h30.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas até o dia 19 de janeiro, podendo ser feitas através do link: https://www.inscricoes.fmb.unesp.br/principal.asp . Neste site, também se encontra o Edital com mais informações sobre o Processo Seletivo e sobre o Cursinho.

Para mais informações ou em caso de dúvidas, deve-se entrar em contato através das redes sociais do Cursinho Desafio.