Cursinho Atena está com inscrições abertas até 07 de fevereiro

Mais um cursinho pré-vestibular gratuito está com inscrições abertas na Cidade, até o próximo dia 07 de fevereiro.

É o Cursinho Atena, que existe há 19 anos, como um projeto de extensão do Instituto de Biociências (IB) da UNESP Botucatu, e oferece aulas gratuitas a alunos que querem ingressar no Ensino Superior. Neste ano serão disponibilizadas 140 vagas nos períodos diurno e noturno.

As aulas começam em março e ocorrerão durante todo o ano, sendo ministradas no próprio campus da UNESP em Rubião Júnior (no período diurno) e na EMEF Rafael de Moura Campos (no período noturno).

Para se inscrever, basta acessar o site do Cursinho pelo link https://cursinhoatena.wixsite.com/home e preencher o formulário eletrônico.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3880-0848 ou nas redes sociais do Cursinho

Facebook: https://www.facebook.com/cursinhoatena/

Instagram: https://www.instagram.com/cursinhoatena/