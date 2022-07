Cris Amorim não será mais a Secretária de Educação do Governo Pardini

A Secretária de Educação do Governo Pardini, Cristiane Amorim, deixará o cargo. A situação está sendo definida em alguns detalhes e deve ser concretizada e anunciada oficialmente nos próximos dias.

Segundo informações passadas ao Acontece Botucatu pelo entorno do gabinete do Prefeito Mário Pardini, há a necessidade de uma reformulação no comando da educação, motivo da saída de Amorim.

Consultado pelo Acontece Botucatu, o Prefeito Mário Pardini confirmou a situação e disse que Amorim deve entrar em férias ainda esta semana. Após esse período, não retornará ao comando da pasta que detém o maior orçamento do município.

O nome que substituirá a ainda Secretária da Educação ainda não está definido. Pardini disse que está estudando possibilidades, não adiantando se saíra da própria Educação Municipal ou se virá de outra ‘esfera’.

Servidora de Carreira da Prefeitura de Botucatu, Cristiane Amorim estava na pasta da Educação desde o início do segundo governo Pardini, em janeiro de 2021, quando substituiu o Professor Valdir Paixão. Ela foi anunciada ainda no fim de 2020.

Cris Amorim, como é chamada, é professora e antes de assumir a Secretaria de Educação atuava como Diretora da Escola Municipal Aranha Pacheco. Ela também já trabalhou como Diretora da Secretaria de Saúde do Município, foi Vice-Diretora da Escola do Marajoara, entre outras atuações na Educação.

A Educação Municipal entrou em recesso no dia 07 e o retorno ocorrerá no dia 28 de julho. A ideia é que haja uma definição do comando da pasta até lá.

