Cozinha Piloto ganha reformas, nova câmara fria e sistema de abastecimento de gás para início das aulas

São 26 mil refeições feitas todos os dias com carinho, dedicação e cuidado no preparo de cada prato. É assim que a equipe da Cozinha Piloto de Botucatu se dedica na preparação da Merenda Escolar durante todo o ano letivo. E para melhorar ainda mais este trabalho, a Prefeitura investiu em melhorias, reformas e aquisição de equipamentos para o início dos trabalhos deste ano.

Durante as férias, período em que o preparo das refeições é menor, todo o piso da Cozinha Piloto foi substituído por um novo. A reforma serviu para adequar o sistema de drenagem e também trocar os ralos e grades. O investimento na obra foi de R$ 30.500,00, por meio de recursos próprios.

O sistema de abastecimento de gás de cozinha também foi modernizado. O gás, que antes era fornecido através de cilindros e botijões, passou a ser encanado. Além de mais segurança, a melhoria trará economia de 35% na compra do gás de cozinha, o equivalente a R$ 30 mil por ano.

Outro investimento importante foi a aquisição de uma nova câmara fria. O equipamento permite a refrigeração de carnes e alimentos utilizados no preparo das refeições. A nova câmara já foi instalada e custou R$ 31.500,00.

A Merenda Escolar também ganhou 3 novos furgões, que serão utilizados na distribuição das refeições para as escolas, creches e projetos atendidos pela Prefeitura. Os novos veículos foram adquiridos com recursos próprio, com o investimento de R$ 480 mil.

“Este é um dos maiores investimento em Educação que Botucatu já teve. Nós prezamos pela qualidade das refeições e para que esta qualidade se mantenha, investimos em melhorias importantes a partir das economias que temos feito na gestão municipal. Vamos continuar investindo nas instalações da nossa Cozinha e assim levar comida de qualidade a nossas crianças”, destacou o Prefeito Mário Pardini.

Ainda para este ano está prevista também a troca de todo o sistema elétrico da Cozinha Piloto. O projeto já está pronto e deve ser licitado em breve.

“Com esta reforma na parte elétrica, conseguiremos dar mais um passo importante para modernizar nossa Cozinha Piloto. Continuaremos investindo em equipamentos e melhorias, para oferecer mais qualidade a nossos alunos”, explicou o Secretário de Educação Valdir Paixão.

Ampliação da equipe

Além das reformas e melhorias, a Cozinha Piloto também receberá um investimento importante em recursos humanos. Já está em processo contratação, por meio de uma empresa terceirizada, uma equipe de aproximadamente 30 pessoas. São auxiliares de cozinha, cozinheiros e ajudantes de motorista que irão compor a equipe da Cozinha Piloto.

“Estas vagas são para preencher o quadro de funcionários e também ampliar a equipe. O processo já está correndo e dentro de 45 dias devemos ter estes profissionais atuando”, concluiu o Prefeito Pardini.