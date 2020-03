Coronavírus: Unesp suspenderá aulas a partir do dia 17 em razão da pandemia

Após a nova diretriz divulgada pelas autoridades de saúde sobre o avanço do novo coronavírus, o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas (Cruesp) divulgou na noite desta sexta-feira (13/3) um comunicado atualizando as recomendações para o controle da Covid-19.

As aulas presenciais na Unesp serão suspensas a partir de 17 de março de 2020, próxima terça-feira. O mesmo vale para a USP. A Unicamp já havia anunciado a medida.

Excepcionalmente, os cursos das áreas de saúde, tais como medicina e enfermagem, não terão as atividades acadêmicas suspensas, pois contribuirão para a contenção da epidemia –os estudantes devem obter mais detalhes de como isso ocorrerá nas respectivas unidades universitárias.

Segundo o Cruesp, “a situação será avaliada continuamente e a data de retorno das aulas presenciais será anunciada oportunamente”.

A Unesp criou uma página especial em seu portal com notícias e informações sobre a doença, com base nas recomendações em vigor no país. Acesse: www.unesp.br/covid19.