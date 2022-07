Consiga até 100% de desconto nas mensalidades na Faculdade de Botucatu, a UNIBR

A UNIBR está com inscrições abertas para o seu tradicional concurso de bolsas. A inscrição é gratuita e pode ser realizada pelo site www.unibrbotucatu.com.br

A prova acontecerá dia 28/07/2022 às 19h30 no campus da faculdade mesmo. Os inscritos podem conseguir descontos de até 100% nas mensalidades até o final do curso escolhido.

São 10 opções de cursos presenciais nas áreas de Gestão, Engenharias, Saúde e Licenciatura, disponíveis aqui mesmo em Botucatu. Anote aí:

Administração, Gestão de Recursos Humanos, Ciências Contábeis, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Pedagogia.

A faculdade UNIBR tem ensino com credibilidade e tradição. A UNIBR pertence a Rede Prosper, uma das maiores redes de educação do Brasil. Além da UNIBR, a rede conta com a Faculdade ENAU em Ribeirão Pires e 7 colégios, da Educação Infantil ao Médio, espalhados pelos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

O campus da UNIBR Botucatu é o maior campus particular da região e está localizado na Av. Paula Vieira, 624 – Vila Jahu, próximo a antiga estação ferroviária de Botucatu.

Agende uma visita e vá conhecer a infraestrutura.

Site: www.unibrbotucatu.com.br/

Telefone: (14) 3354-3943

WhatsApp (12) 99671-3893

Instagram: @unibrbotucatu

Facebook: @unibrbotucatu

