Começam as obras de construção de Creche na Vila São Luiz

Teve início a construção do prédio da nova Creche da Vila São Luiz. Na última semana, a empresa vencedora da licitação, a Construtora Holambra, iniciou a concretagem das vigas que irão sustentar as paredes do prédio.



O prédio está sendo construído na Rua dos Costas, ao lado da Escola João Maria, e abrigará as crianças já assistidas na EMEI Vila São Lúcio e CEI Roberto Andreucci, ambas com atendimento próximo a Rodoviária de Botucatu.



A nova unidade escolar atenderá cerca de 300 crianças em aproximadamente 1.400 metros quadrados. A planta do empreendimento foi desenvolvida pelo Escritório de Projeto da Prefeitura, atendendo todas as demandas das crianças em fase de creche e pré-escola.



A obra será executada com recursos próprios do município, no valor aproximado de R$ 3,8 milhões e o prazo de conclusão é de 12 meses.

