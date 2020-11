Começa nesta terça-feira (03) adesão ao programa Professor Conectado

Expectativa da Secretaria da Educação de São Paulo é subsidiar computadores para 161 mil profissionais que atuam na rede estadual

Os docentes da rede estadual de São Paulo que atendem aos critérios e desejam aderir ao programa Professor Conectado podem se inscrever a partir desta terça-feira (3) até o dia 31 de março de 2021, pela Secretaria Escolar Digital. O cronograma foi divulgado na resolução publicada no Diário Oficial na última quarta-feira.

O programa vai apoiar a compra de computadores (desktops ou notebook) ou tablets subsidiando o valor máximo de R$ 2 mil. A expectativa é atender 161 mil professores que atuam na Secretaria Estadual da Educação. O investimento para a compra de computadores será de R$ 322 milhões ao longo de dois anos.

Para solicitar o benefício, o professor deve ministrar aulas ou classes na rede estadual de São Paulo, ou ainda exercer a função de professor coordenador.

O reembolso parcial ou total será pago em até 24 parcelas mensais, que começam a partir de janeiro de 2021 e terminam em dezembro de 2022. O fim do pagamento das parcelas ocorrerá no dia 31 de dezembro de 2022, ainda que o professor realize a adesão ao programa depois de janeiro de 2021. O reembolso das parcelas será realizado na conta bancária funcional do docente.

Perderá o direito ao percebimento da parcela mensal do subsídio o docente que, no mês de referência: cometer falta injustificada; deixar de lançar notas e frequência no diário digital; não cumprir a carga horária mínima de 2 horas mensais complementares às horas de Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC).