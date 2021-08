Com nova composição na direção, FATEC Botucatu retoma aulas presenciais

A Faculdade de Tecnologia de Botucatu (Fatec) apresenta, a partir deste mês de agosto, nova composição em sua direção. Mediante escolha da comunidade acadêmica, realizada através de votação para composição de lista tríplice, foram escolhidos os candidatos apresentados à Superintendência do Centro Paula Souza para o novo mandato, relativo ao quadriênio agosto de 2021 a julho de 2025 da Fatec Botucatu.

O diretor da Fatec Botucatu, professor Dr. Celso F. Joaquim Jr, candidato à reeleição para diretor, e o prof. Dr. Gustavo K. Montanha, coordenador dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da unidade, candidato a vice-diretor foram os mais votados, obtendo os seguintes percentuais entre os votantes: 72% dos docentes, 93% dos funcionários e 80% dos alunos.

Para o diretor da Fatec, o expressivo apoio da comunidade acadêmica demonstrado na votação reflete o trabalho realizado no primeiro mandato e torna, ainda maior, a responsabilidade da nova gestão. Os dois candidatos foram designados pela Diretora Superintendente do Centro Paula para o desempenho das funções a partir de 01/08/2021.

O prof. Celso Joaquim, docente da Fatec Botucatu há 18 anos, atuou como Coordenador e Responsável pela implantação do Curso Superior de Tecnologia em Produção Industrial, Vice-diretor e Diretor, em seu primeiro mandato.

Com formação em Engenharia Mecânica e Mestrado em Engenharia Industrial pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) – campus de Bauru – possui Doutorado em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e Especialização em Metodologia do Ensino Superior.

O prof. Gustavo Kimura, docente na Fatec Botucatu desde 2010, foi coordenador dos Cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Unidade. Graduado em Informática para Negócios pela Faculdade de Tecnologia de Botucatu (FATEC) e graduado em Administração de Empresas pela Faculdade Iteana de Botucatu. Possui especialização em Docência no Ensino Superior pelo Centro Universitário de Maringá. É Mestre e Doutor pelo Programa de Energia na Agricultura da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) – campus de Botucatu.

Para o prof. Gustavo Kimura, ex-aluno da Fatec Botucatu, participar da história da unidade como docente, coordenador de curso e, agora, vice-diretor, é motivo de orgulho e permite mostrar, como em seu exemplo, a importância da Fatec na formação e construção profissional de seus alunos.

Para o prof. Celso Joaquim, o maior desafio no primeiro mandato de sua gestão foi a migração de todas as atividades e aulas da unidade do modelo presencial para o ambiente remoto, ocorrido em abril de 2020, mantendo-se a mesma qualidade reconhecida do ensino presencial da Fatec Botucatu.

O novo e atual mandato, inicia-se com desafio ainda maior; retomar as aulas e atividades presenciais em forma gradual, com segurança, seguindo rigorosamente os protocolos sanitários exigidos pelas autoridades sanitárias e pela instituição.

Segundo o prof. Celso Joaquim, a Faculdade de Tecnologia de Botucatu retomou as atividades e aulas presenciais na unidade em 02/08/2021, seguindo o protocolo sanitário institucional do Centro Paula Souza, orientado pelos princípios de saúde pública e de proteção à vida, englobando procedimentos bem definidos no que se refere a distanciamento social, higiene pessoal, limpeza dos espaços físicos, comunicação interna e externa, além do monitoramento das condições de saúde da comunidade acadêmica.

O retorno gradual ocorrerá em 03 fases: 02/08, 16/08 e 24/08, com acréscimo gradativo das disciplinas e cursos, devendo abranger, neste momento, entre 30 a 40% dos alunos da unidade.

“Ressaltamos que os alunos que não queiram ou não possam assistir às aulas presencialmente, terão a alternativa de assistirem a transmissão das aulas presenciais em forma remota, simultaneamente”, completou o prof. Celso Joaquim.