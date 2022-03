Com exigência de certificado de vacinação, Unesp retoma aulas presenciais na segunda-feira, dia 07

Foto Acontece Botucatu

As atividades de ensino presencial da Graduação e da Pós-Graduação na Unesp, que ficaram suspensas neste início de ano, devem ser retomadas na próxima semana. Pelo cronograma, a suspensão dessas atividades durará até domingo, dia 06.

O retorno oficial se dará na segunda-feira, dia 07. A medida foi anunciada em janeiro após alta de casos em todo estado com a variante ômicron.

Nos cursos das áreas da Saúde com envolvimento direto no enfrentamento da pandemia, as atividades clínicas e laboratoriais, particularmente aquelas envolvidas no atendimento da população, foram mantidas nesse período, em caráter de excepcionalidade.

Atestado de vacina

Para o retorno, estudantes de graduação e de pós-graduação, alunos de cursos de extensão universitária e dos colégios técnicos da Unesp serão obrigados a comprovar que foram vacinados contra a covid-19 nos respectivos sistemas que regulam o vínculo com a Universidade.

Todos deverão fazer um cadastro desse certificado de vacinação até o dia 4 de março. O documento pode acessado nesse link.

Servidores docentes e técnico-administrativos terão a mesma obrigatoriedade de comprovação do esquema vacinal completo para a doença causada pelo vírus Sars-CoV-2.

Até a apresentação do comprovante de imunização, ainda que matriculado, o aluno não poderá frequentar atividades presenciais. Os estudantes que, por motivo de saúde, estejam impossibilitados de receber a vacina contra a covid-19 terão que detalhar o porquê, por meio da apresentação de um atestado médico que evidencie eventual contraindicação.

Compartilhe esta notícia