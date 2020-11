Com 600 vagas em Botucatu, Vestibular Unesp recebe inscrições até 27 de novembro

Alunos que concluíram ou irão concluir neste ano o Ensino Médio poderão prestar o Vestibular 2021 da Universidade Estadual Paulista (Unesp). O exame oferece 7.630 vagas em 23 cidades, sendo 600 vagas para os cursos em Botucatu. As inscrições estão abertas até o próximo 27 de novembro.

Responsável pelo exame, a Fundação Vunesp fez uma compilação das dúvidas mais frequentes dos vestibulandos para apoiar os candidatos que estão em fase de preparação para as provas da primeira fase, que ocorrem em 30 de janeiro (Biológicas) e 31 de janeiro (Exatas, Humanidades e treineiros) de 2021.

O Manual do Candidato, com todas as informações sobre a seleção, está disponível para consulta no site da Vunesp, por meio do qual os candidatos também se cadastram para realizar o vestibular. Para obter informações sobre todos os cursos da Universidade, acesse o Guia de Profissões da Unesp em www.unesp.br/guiadeprofissoes.

No caso de dúvidas, a Vunesp mantém para os candidatos o “Disque Vunesp” no telefone (11) 3874-6300 (em dias úteis, das 8h às 18h) e o “Fale Conosco” no site da Vunesp: https://www.vunesp.com.br/faleconosco.