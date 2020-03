Centro Vivencial de Trânsito retoma as atividades educativas em Botucatu

O Centro Vivencial de Trânsito “Engenheiro Sergio Gonçalves”, instalado na sede da Semutran, iniciou nesta semana as atividades educativas de 2020, com o Programa Patrulha da Paz.

Cerca de 60 alunos da escola EMEF Francisco Marins formaram a primeira turma do ano. Os guardas Nóbrega e Jayme, por meio do Programa Patrulha da Paz, realizaram as atividades com os alunos dos 4º ano.

Inaugurado em setembro de 2016, o Centro Vivencial de Trânsito “Engenheiro Sergio Gonçalves” tem como objetivo formar uma geração de pedestres, ciclistas e condutores conscientes.

Atualmente o local tem duas pistas de atividades para atender alunos do ensino infantil ao médio.

Mais informações e agendamentos:

Semutran

Rua Amando de Barros, 2741 – Vila Guimarães

E-mail: mobilidade@botucatu.sp.gov.br

Telefone: (14) 3882-9888.