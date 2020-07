Centro Paula Souza prepara protocolo para retomada de atividades presenciais

Documento estabelece padrões de distanciamento, higiene pessoal, limpeza e comunicação, além de monitoramento das condições de saúde

O CPS (Centro Paula Souza) preparou um Protocolo Sanitário Institucional com normas e procedimentos que devem ser adotados para a retomada gradual e responsável das atividades presenciais nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) e Administração Central. Para acessar o Protocolo Sanitário clique neste link.

A publicação online apresenta cuidados gerais e específicos para cada um dos ambientes escolares e administrativos. Os protocolos estabelecem padrões de distanciamento social, higiene pessoal, limpeza de espaços físicos, comunicação interna e externa, além de monitoramento das condições de saúde. As normas foram elaboradas de acordo com as instruções do Centro de Contingência do Coronavírus do Governo do Estado de São Paulo.

Para lançar o protocolo foi criada a campanha institucional “Cuide de você. Cuide de todos. CPS no combate à Covid-19”, que reúne diferentes materiais de apoio para que as unidades possam comunicar as orientações de forma objetiva para alunos, professores e servidores.

“É muito importante a colaboração de toda a comunidade para que as diretrizes sejam cumpridas com responsabilidade e seriedade. Os cuidados com a saúde e a vida de todos neste momento tão delicado e desafiador está nas mãos de cada um de nós”, destaca a diretora-superintendente do Centro Paula Souza, Laura Laganá.

Perguntas e respostas

Também estão disponíveis no site da instituição uma relação das principais dúvidas sobre os protocolos para a retomada. Entre os temas, estão o uso obrigatório de máscara e a situação dos laboratórios, sanitários, refeitórios, bebedouros, entre outras questões.