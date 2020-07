Centro Paula Souza oferece curso para aperfeiçoar competências socioemocionais

Programa internacional tem 700 vagas para alunos de Etecs e Fatecs interessados em desenvolver habilidades exigidas pelo mercado

O Centro Paula Souza (CPS) está com as inscrições abertas, até o dia 3 de agosto, para o projeto-piloto de um curso online voltado ao desenvolvimento das habilidades socioemocionais de estudantes de Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs).

Realizado em parceria com a Wadhwani Foundation (WF), uma organização internacional sem fins lucrativos, o programa tem como objetivo aperfeiçoar habilidades e atitudes exigidas pelo mercado de trabalho, como liderança, resolução de conflitos, comunicação interpessoal, conhecimento digital, trabalho em equipe, entre outras. As inscrições devem ser feitas pelo site da Assessoria de Relações Internacionais (ARInter) do CPS.

No caso das Etecs, serão oferecidas 480 vagas. Podem participar do processo de seleção, alunos matriculados no segundo ano do Ensino Técnico Integrado ao Médio (Etim) de 24 unidades de diferentes regiões do Estado. Confira o edital das Etecs com as normas para inscrição e relação de escolas participantes.

Para as Fatecs, serão disponibilizadas 220 vagas para estudantes do segundo ao quarto módulo das 73 unidades do Estado. Veja o edital das Fatecs com as instruções para os candidatos.

Colocação profissional

O curso faz parte do programa Wadhwani Opportunity, desenvolvido em parceria com instituições de ensino de países emergentes para auxiliar na inserção profissional e na construção da carreira dos jovens, com base em ações de estímulo ao empreendedorismo, desenvolvimento de habilidades e inovação.

O projeto-piloto terá carga horária de 15 horas, distribuídas em encontros semanais com uma hora de duração, na plataforma online da fundação. As atividades ocorrem entre os meses de agosto e novembro de 2020.

Os alunos selecionados serão divididos em turmas com 20 integrantes, que serão acompanhados por um professor ou orientador educacional do CPS. A divulgação dos classificados ocorrerá nos dias 6 e 7 de agosto.