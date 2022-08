CEI José Luiz Amat celebra Agosto Lilás

Campanha de enfrentamento a violência contra a mulher foi tema de atividades desenvolvidas em sala de aula.

As crianças da do Centro de Educação Infantil José Luiz Amat realizaram uma ação de conscientização sobre o Agosto Lilás, mês dedicado ao combate à violência contra a mulher.



As professoras e educadoras conversaram com as crianças sobre o assunto de uma forma lúdica, para promover o conhecimento e fazer com que as crianças sejam “transmissoras de informações”. Eles aprenderam que em qualquer situação de perigo, pode ser solicitada ajuda através do telefone 180.



O Agosto Lilás deste ano celebra os 16 anos de Lei Maria da Penha, que previne e combate a violência contra a mulher.





Compartilhe esta notícia