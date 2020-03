CEEJA Botucatu oferece oportunidade para jovens e adultos na conclusão dos estudos

Nunca é tarde para voltar aos estudos. Desta forma, CEEJA (Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos) de Botucatu oferece carga horária flexível e dá oportunidade a alunos com mais de 18 anos que querem concluir os seus estudos.

Tudo se desenvolve de forma gratuita. Essa é uma ótima oportunidade para quem quer, por exemplo, se recolocar no mercado de trabalho ou cursar uma faculdade.

Neste modelo, o aluno recebe o material gratuito de ensino no ato da matrícula e é orientado a criar um plano de estudos. As aulas são à distância, ou seja, o aluno vai até a escola apenas para realizar suas provas, mas sempre que sentir necessidade o estudante pode recorrer ao centro para tirar dúvidas presenciais com professores.

O curso oferecido pelo CEEJA tem demanda de presença flexível para o aluno. O atendimento é individualizado para orientação de estudo e realização das avaliações parciais e final.

O CEEJA de Botucatu está localizado na Cohab I, ao lado da escola estadual Sophia Gabriel. Atualmente conta com mais de 1.000 alunos e está com as matrículas abertas durante o ano todo.

Entre em contato pelo telefone 3813-1507 ou celular e WhatsApp 997301507 para mais informações ou acesse sua página no Facebook.